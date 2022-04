Manchmal bringt der Zufall die Forschung voran. In diesem Fall ist in einem US-Labor ein Protein entdeckt worden, das Fortschritte in der Antibiotika-Forschung bringen könnte.

Die Forschenden arbeiteten eigentlich an der Frage, wie die Energieerzeugung aus Biomasse effizienter werden kann. Dabei erforschten sie verschiedene Pflanzengene und experimentierten mit Bakterien, die bestimmte Proteine erzeugten. Dabei hatte eins dieser Proteine einen Fehler - weil die Bauanleitung in den Pflanzengenen falsch abgelesen wurde. Dieses fehlerhafte Protein erwies sich als Zellkiller für die Bakterien. Es gibt schon eine Gruppe von Antibiotika, die nach einem ähnlichen Prinzip wirkt - wie das in allen Details funktioniert, ist aber noch nicht klar. Daher hofft das Forschungsteam, dass sein Zufallsfund weiter helfen kann - und so möglicherweise nützlich für die Entwicklung von neuen Antibiotika wird. Weil immer mehr Bakterien resistent gegen herkömmliche Antibiotika werden, ist die Forschung dringend auf der Suche nach neuen. Die Studie erscheint im Fachjournal Plos One.