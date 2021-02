Ein europäisches Wissenschaftsteam hat 20 Weltenbummler drei Wochen lang begleitet. Sie mussten nicht nur ihren Urlaub in Laos dokumentieren, sondern auch täglich Stuhlproben abgegeben. So konnte das Team feststellen, wann und mit welchen Bakterien sie sich angesteckt haben. Ergebnis: Alle 20 Reisende hatten sich im Laufe der drei Wochen arzneimittleresistente Bakterien wie E.coli oder Klebsiella eingefangen. Das lässt sich anhand eines bestimmten Enzyms nachweisen, das diese Bakterien absondern. Dadurch können ihnen Antibiotika wie Penicillin nichts mehr anhaben.



Den Forschenden zufolge gab es einen stetigen Kampf zwischen den heimischen Darmbakterien der Reisenden und den neu dazugekommenen. Am Ende der drei Wochen hatten 70 Prozent der Teilnehmenden arzneimittleresistente Bakterien in ihrem Stuhl, die sie mit nach Hause nahmen.



Es ist bereits bekannt, dass rund 80 Prozent der Menschen, die in Risikogebiete in Asien, Afrika und Südamerika fahren, arzneimittleresistente Bakterien mitbringen. Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis sie die wieder loswerden.