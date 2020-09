Jedes Jahr sterben Menschen, weil Antibiotika versagen, weil Keime resistent geworden sind gegen die Mittel und sie ihnen nichts mehr anhaben können. Jetzt haben Forschende einen Weg gefunden, wie sie die Resistenzen umgehen können, und zwar, indem sie ein Antibiotikum sozusagen auseinanderbauen und es etwas anders wieder zusammensetzen. Sie müssen also keine neuen Antibiotika finden, sondern das Motto lautet: Aus alt mach neu.

Bei Mäusen schlug das neue Mittel wieder an

In der Fachzeitschrift Nature beschreibt das Team, dass Versuche mit Mäusen erfolgreich waren. Dafür wurde ein Antibiotikum (aus der Gruppe der Streptogamine) so umgebaut, dass Bakterien ein bestimmtes Enzym (Vat) nicht mehr erkennen und es so auch nicht mehr unschädlich machen konnten. Dadurch schlug das künstlich hergestellte Mittel wieder an und wirkte viel besser als vorher. Das Forschungsteam aus den USA, China und Frankreich glaubt, dass sich so auch andere Antibiotika optimieren lassen und dass die Mittel dann auch beim Menschen wieder besser helfen.