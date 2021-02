Prozac ist ein Medikament gegen Depressionen, das es schon seit 30 Jahren gibt.

Eine Studie australischer Forschender zeigt jetzt: Die Wirkstoffe in dem Arzneimittel könnten sehr unangenehme Nebenwirkungen haben, wenn sie übers Abwasser in die Umwelt gelangen – und zwar für Guppys. Denn wenn die Fische über längere Zeit Kontakt zu Prozac-Überresten im Wasser haben, macht sie das quasi zu gleichgeschalteten Zombies. Die Forschenden haben rund 3.600 Guppys in einem Fluss in Australien gefangen und sie und ihre Nachkommen ein Jahr lang entweder in einem Aquarium mit sauberem Wasser gehalten oder mit Prozac-kontaminiertem Wasser. Danach wurde das Schwimm- und Versteckverhalten der Fische beobachtet.

Ergebnis: Die Fische aus dem sauberen Wasser zeigten beim Schwimmen ein sehr individuelles Verhalten - manche waren aktiver, manche fauler. Bei den Fischen aus dem belasteten Wasser gab es dagegen viel weniger Verhaltensunterschiede. Die Forschenden sagen, die Fische hätten durch die Prozac-Reste quasi ihre Individualität verloren. Beim Verstecken konnten sie dagegen kaum Unterschiede zwischen den belasteten und unbelasteten Guppys erkennen. Das liegt vielleicht daran, dass es ein überlebenswichtiges Verhalten ist.

Die Studie zeigt laut den Forschenden auch, dass sich die Tiere nicht an die Medikamentenrückstände gewöhnen, sondern dass die Verhaltensänderung auch über Generationen hinweg messbar ist.