Sie bekommt zur Zeit mehr Hinweise von Menschen mit asiatischer Herkunft, die sich benachteiligt fühlen. Behördenleiter Bernhard Franke sagte, die Angst, sich anzustecken, sei zwar verständlich. Das Coronavirus rechtfertige aber niemals rassistische Diskriminierung. Zum Beispiel habe sich eine Arztpraxis geweigert, einen chinesischen Patienten zu behandeln. In Süddeutschland habe ein Gemüsehändler chinesischen Touristen Ladenverbot erteilt.

Das neue Coronavirus ist auch Thema im Bundestag. In einer Aktuellen Stunde soll es um Vorbeugungsmaßnahmen gehen. In Deutschland sind bisher 16 Menschen an Covid-19 erkrankt, der Lungenkrankheit, die durch das Coronavirus ausgelöst wird.