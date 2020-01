Das geht aus dem Bericht eines italienischen Meinungsforschungsinstituts hervor. Demnach ist die Zahl der Menschen, die den Massenmord an den Juden in der Zeit des Nationalsozialismus leugnen, in Italien deutlich gestiegen - in den vergangenen Jahren um das Siebenfache.

Die Studie zeigt außerdem, dass antisemitische Vorurteile in Italien verbreitet sind. Etwa jeder Vierte gab an, er oder sie glaube, dass die Juden Wirtschaft und Finanzen kontrollieren - oder dass Juden die bestimmende Kraft in der US-Politik seien.

Fast jeder Zweite in Italien ist wegen antisemitischer Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit alarmiert. Sie seien ein Zeichen für einen gefährlichen Anstieg von Judenfeindlichkeit in Italien.