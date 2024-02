Bei der Preisverleihung der Berlinale am Wochenende war auch der Krieg im Gazastreifen Thema - wie die Veranstalter damit umgegangen sind, hat große Kritik ausgelöst.

Ein Regisseur hat Israels Vorgehen im Gazastreifen als - Zitat - "abschlachten" von Zivilisten - bezeichnet. Ein anderer Regisseur warf Israel Genozid vor. Dafür erhielt er Applaus. Beide Äußerungen wurden unkommentiert stehen gelassen. Auch der Terroranschlag der Hamas im Oktober - Auslöser der israelischen Offensive - wurde von mehreren Preisträgern nicht erwähnt. Auf dem Instagram-Profil der Berlinale tauchte außerdem ein Foto auf mit dem Slogan "Free Palestine - From River to the Sea" - ein Slogan, der eindeutig das Existenzrecht von Israel verleugnet. Das Bild wurde anschließend schnell wieder gelöscht. Die Berlinale-Veranstalter sagen, dass sie Opfer eines Hackerangriffs wurden.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner warf den Veranstaltern vor, das Leid in Israel zu relativieren. Die Festivalleitung hat sich inzwischen von den Äußerungen von einigen Filmschaffenden distanziert - sagt aber, dass Meinungsäußerngen bei Kulturevents nicht grundsätzlich verhindert werden könnten und sollten.