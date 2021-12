Ein Londoner Forschungsteam hat genauer analysiert, in welchen Situationen bzw. Umgebungen sich Menschen in ihrem Alltag einsam fühlen. Für die Studie nutzte das Team eine App, in der die Testpersonen drei Mal am Tag Fragen präsentiert bekamen: Zum Beispiel, ob sie sich gerade einsam fühlten, ob die Umgebung überfüllt war oder ob gerade Bäume zu sehen waren.

Natur und soziale Verbundenheit helfen

Die Forschenden werteten die Antworten von fast 400 Personen aus, die regelmäßig genug geantwortet hatten. Bei einem Gefühl der Überfüllung fühlten sich die Leute tatsächlich einsamer. Kontakt zur Natur und das Gefühl von sozialer Verbundenheit zu den Menschen in der Umgebung verringerten das Einsamkeitsgefühl, und zwar auch besonders stark, wenn beides zusammenkam.

Die Forschenden sagen, dass ihre Ergebnisse bei der Stadtplanung helfen könnten. Einsamkeit sei als Gesundheitsrisiko nicht zu unterschätzen.