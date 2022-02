Die neue Plattform von Ex-US-Präsident Donald Trump ist an den Start gegangen.

Die App wurde für iPhone-Userinnen und -User freigeschaltet, wenn sie sich vorab registriert hatten. Ende März soll die Plattform dann voll einsatzfähig sein, zumindest in den USA. Wie die App Truth Social ankommt, ist noch unklar. Auf dem Markt gibt es schon einige Plattformen, die in dem Bereich konkurrieren. Sie sollen Menschen ansprechen, die die Meinungsfreiheit in anderen Apps eingeschränkt sehen. Außerdem sind bisherige Kommunikations-Projekte von Trump schnell wieder beendet worden, weil sie nicht angenommen wurden.

Die App soll ähnlich funktionieren wie Twitter. Der Kurznachrichtendienst und die Plattformen des Facebook-Konzerns hatten Trumps Accounts vor einem Jahr gesperrt. Auslöser war die Erstürmung des US-Kapitols durch Trump-Unterstützer.

Die Mitteilungen auf der Plattform sollen nicht Tweets heißen wie bei Twitter, sondern Truths - also "Wahrheiten".