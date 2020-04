Die Bilder kennen viele in den Zeiten der Corona-Krise: Leere Regale im Supermarkt, da wo sonst Toilettenpapier oder Konservendosen stehen.

Sozialwissenschaftler des Wissenschaftszentrums in Berlin haben jetzt die Medien zu einem anderen Umgang mit solchen Bildern aufgefordert.

Sie kritisieren, dass Appelle zum Beispiel von Politikerinnen und Politikern, nicht zu hamstern, oft bebildert werden mit leeren Supermarktregalen. Diese Bebilderung sei problematisch, betonen die Forschenden. Denn bei Bilder leerer Regale stehe der Appell, nicht zu hamstern, im Widerspruch zur tatsächlichen Beschreibung: Wir zeigen Euch: Es hamstern alle." Auch darin stecke eine Art Aufforderung.

Die Forschenden betonen, besser wäre es, in einem Beitrag gegen das Hamstern oder für das Prinzip des Social Distancing nicht die Negativbeispiele zu zeigen. Stattdessen sollten Bilder verwendet werden, in denen sich Menschen verantwortungsbewusst verhielten – also zum Beispiel mit kleinen Einkaufskörben und großem Abstand zueinander vor der Supermarktkasse Schlange stehen.