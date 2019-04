Am 1. April versuchen Leute, sich gegenseitig reinzulegen, und auch im Netz, in Zeitungen und in Radio und Fernsehen wird der eine oder andere Scherzbericht versteckt. Stilistisch sind die oft gar nicht so weit entfernt von manipulativen Falschmeldungen - und das könnte uns dabei helfen, solche Falschmeldungen besser zu erkennen und sie von seriösen Nachrichtenartikeln zu unterscheiden. Das sagen zwei Sprachwissenschaftler der britischen Universität Lancaster.

Sie haben mehr als 500 Scherz-Artikel zusammengesucht, die in den letzten 14 Jahren im Netz erschienen sind. Und sie haben sich manipulative Falschmeldungen genauer angeschaut. Dabei gab's einige Gemeinsamkeiten: Die Texte waren im Vergleich zu seriösen News kürzer und einfacher zu lesen und sie enthielten wenig konkrete Details und Daten oder Infos zu Zukunft oder Vergangenheit.

Die Forscher raten, dass Leser immer auf Details und die Komplexität von Texten achten sollten, um Falschmeldungen zu erkennen.

Die Ergebnisse der Studie werden im Juli auf einer Konferenz in Cardiff präsentiert.