Zehn Jahre ist es jetzt her, dass der sogenannte "Arabische Frühling" angefangen hat. Damals hatte es in vielen arabischen und nordafrikanischen Ländern Demos für mehr Demokratie und Gerechtigkeit gegeben.

Die britische Zeitung Guardian hat jetzt eine Umfrage in den Ländern machen lassen. Sie wollte wissen, ob sich die Lage dort seitdem verbessert oder verschlechtert hat. Ergebnis: Eine Mehrheit der Befragten sagte, dass sie das Gefühl haben, in einer noch ungerechteren Gesellschaft zu leben als vor zehn Jahren.

Bedauern in Syrien, Libyen und dem Jemen

Vor allem in Syrien, im Jemen und in Libyen bewerteten die Menschen die Lage als schlechter. Dort sagte auch eine deutliche Mehrheit, dass sie den Arabischen Frühling bedauere. In den anderen Ländern, etwa im Sudan, in Tunesien und Algerien, bedauert die Mehrheit den Arabischen Frühling nicht, sondern findet es gut, dass es die Demos gab. In Algerien fanden das vor allem die jüngeren Menschen. Die älteren sagten eher, dass Kinder, die heute aufwachsen, eine schlechtere Zukunft haben als die, die vor dem Arabischen Frühling aufgewachsen sind.