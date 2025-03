Man könnte denken, dass Menschen, die in Vollzeit arbeiten, gestresster sind, als Leute mit Teilzeitjob.

Eine Studie des arbeitgebernahen Instituts für Wirtschaft kommt allerdings zu dem Ergebnis: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Vollzeit fühlen sich nicht erschöpfter als Teilzeit-Beschäftigte, in diesem Fall Menschen mit einer Vier-Tage-Woche. In vielen Fällen waren sogar die Teilzeitkollegen gestresster.

Das Institut hat Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2021 ausgewertet, von fast 18.000 Beschäftigten. Es wurde geschaut, wie es mit der körperlichen und der emotionalen Erschöpfung aussah.

Die Forschenden sagen: Nicht allein die Länge der Arbeitszeit ist entscheidend. Wichtiger seien flexiblere Arbeitszeiten und das soziale Miteinander. Und dass Teilzeitkräfte oft erschöpft sind, liegt wohl auch an dem hohen Anteil an Frauen - die oft Teilzeit arbeiten, um sich unentgeltlich noch um Kinder und Haushalt zu kümmern. Dann kommt die Erschöpfung von der zusätzlichen Belastung außerhalb des Jobs.