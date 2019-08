Aber offenbar passiert das gar nicht so selten - zumindest in den USA. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage des Jobportals Monster. Teilgenommen haben 3.000 arbeitende Frauen und Männer. Und die Hälfte von ihnen gab an, sie hätten schonmal im Job geweint. Grund dafür waren demnach in 45 Prozent der Fälle die Vorgesetzen oder Kolleginnen und Kollegen. Und in 16 Prozent der Fälle sagten die Betroffenen, sie hätten wegen der Arbeitsbelastung geweint.

Falls das von Kollegen gesehen wird, ist das laut den Karrierexperten kein Beinbruch. Anstatt sich deswegen Gedanken zu machen, sollten sich die Betroffenen besser fragen, warum sie eigentlich so aus der Fassung geraten sind. Im Zweifel sollten sie Arbeitsprobleme dann mit jemandem besprechen und auch beim Chef oder der Chefin ansprechen. Wenn es nicht anders ginge, sollten Betroffene auch über einen Job-Wechsel nachdenken.