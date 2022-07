Der Trend zum Home-Office wird wohl auch nach Corona bleiben.

Das schätzen Forschende vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim auf Basis eigener Umfrageergebnisse. Einer der Wissenschaftler hat jetzt der Welt am Sonntag gesagt, Unternehmen aller Größen rechneten mit einem deutlichen Anstieg des Homeoffice-Anteils an der Arbeitszeit.

Am stärksten macht sich das demnach bei großen Firmen in der IT-Branche bemerkbar. Laut einer ZEW-Umfrage dürfte dort auch nach der Pandemie im Schnitt 38 Prozent der Arbeitszeit von Zuhause aus stattfinden. Vor Corona waren es demnach etwa zehn Prozent. Selbst im verarbeitenden Gewerke könnte sich der Home-Office-Anteil verdoppeln - er bliebe aber mit im Schnitt etwa sechs Prozent auf niedrigerem Niveau.

Bei der Umfrage hatten im Dezember 2021 und Januar 2022 mehr als eintausend Unternehmen mitgemacht. Inwieweit die Unternehmen das Homeoffice ausweiten könnten, um Energie zu sparen, spielte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle.