Homeoffice wird immer beliebter - und überzeugt offenbar auch Menschen, die vorher skeptisch waren.

Das zeigt eine Studie vom führenden Ifo-Institut mit Daten aus 27 Ländern. In Deutschland arbeiten Vollzeitbeschäftigte mittlerweile im Schnitt an 1,4 Tagen pro Woche im Homeoffice. Ähnliche Werte gibt es auch in Ländern wie Frankreich, den USA oder Japan. Allerdings wurden für die Studie vor allem Menschen mit guter Ausbildung befragt.

Die meisten Befragten sagten, sie seien im Homeoffice produktiver, als sie erwartet hätten. Und sie möchten die Möglichkeit auch nicht mehr missen: Ein Viertel würde sich sogar eine neue Arbeitsstelle suchen, wenn ihr Arbeitgeber Homeoffice streicht und eine vollständige Rückkehr ins Büro verlangt. In manchen Ländern sagten das sogar noch mehr Menschen, in den USA mehr als 40 Prozent.