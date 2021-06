So weit die Theorie - in der Praxis sieht das oft anders aus. Wie der ORF berichtet, hat ein Wissenschaftsteam der Wirtschaftsuniversität Wien über 2000 Menschen aus der urbanen Mittelschicht in Österreich befragt, und zwar während und nach einem Lockdown. Fazit: Gleichstellung sei nur eine Illusion, die vom Krisenmodus der Pandemie einkassiert wurde. So berichteten etwa Männer viel öfter als Frauen, dass sie sich zuhause gut konzentrieren könnten und einen eigenen Raum zum Arbeiten hätten. Frauen waren dagegen häufiger gestresst, machten Überstunden und arbeiteten auch am Wochenende.

Große Unterschiede gab es nicht nur bei der Erwerbsarbeit, sondern auch bei Kinderbetreuung und Haushalt. Frauen aus Paarhaushalten leisteten demnach annähernd so viel unbezahlte Arbeit wie Alleinerziehende. Väter hatten entsprechend mehr Freizeit als Mütter - der Hauptautorin zufolge funktioniere das meist nach dem Prinzip "seine Erwerbsarbeit ist die wichtigere, also ist auch seine Freizeit wichtiger".

Die Studie ist derzeit im Peer Review Verfahren und wird noch in einem Fachmagazin veröffentlicht.