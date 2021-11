Auf der Arbeit einen Bericht abgeben müssen, in der Hochschule ein Projekt abschließen - überall lauern Deadlines.

US-Forschende haben in neun Studien untersucht, wie wir mit den Fristen umgehen. Im Fachmagazin PNAS schreiben sie, dass Männer in Firmen und Hochschulen etwa doppelt so häufig wie Frauen auch mal nach einer Verlängerung fragen.

Dabei haben die Forschenden unter anderem festgestellt, dass Studierende, die nach einer späteren Deadline fragten, die Zeit auch nutzten und ein besseres Paper herauskam. Sie erhielten im Schnitt eine bessere Note. Deshalb raten die Forschenden insbesondere Frauen dringend dazu, lieber mal nach einer Fristverlängerung zu fragen, weil sie sonst Nachteile haben könnten.

Frauen trauen sich seltener

Die Analyse zeigt, dass Frauen bei Arbeitgebern seltener nach mehr Zeit fragten, weil sie fürchteten, ihr Team mit Mehrarbeit zu belasten. Außerdem kamen andere negative Gefühle wie Scham, Verlegenheit und Schuld hinzu. Problematisch ist nach Ansicht der Forschenden, dass diese Gefühle messbare Folgen haben: Frauen fühlten im Schnitt stärkeren zeitlichen Druck und seien schwerer von Burnouts betroffen.