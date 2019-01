Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes kam heraus: 44 Prozent der Mitarbeiter trauen sich nicht, Probleme ihrem Chef gegenüber offen anzusprechen. In kleineren Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten ist es ein bisschen besser als in mittleren und großen Unternehmen. Und: Ältere Mitarbeiter haben häufiger Angst davor, auf der Arbeit offen ihre Meinung zu sagen als Jüngere.

Mangelnde Wertschätzung ist dagegen kaum ein Problem: In der Umfrage gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie sich von ihrem Vorgesetzten in hohem oder sogar sehr hohem Maß wertgeschätzt fühlen. Und: Die meisten Beschäftigten, nämlich 85 Prozent, fühlen sich von ihren Kolleginnen und Kollegen unterstützt.