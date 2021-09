Nine to five - so arbeiten viele hierzulande.

In China heißt es dagegen oft Nine Nine Six, von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends und das sechs Tage die Woche. Gegen diese Arbeitseinstellung will der chinesische Staat jetzt offenbar etwas tun. Chinas oberstes Gericht und das Arbeitsministerium veröffentlichten zehn Gerichtsentscheidungen zu Arbeitsstreitigkeiten. Oft ging es darum, dass Mitarbeitende zu Überstunden gezwungen wurden, in verschiedenen Sektoren, von der Technologie über die Medien bis zum Bau. In der Mitteilung heißt es klar, dass Arbeitnehmer Anspruch auf Ausgleichs- und Ruhezeiten oder Urlaub haben. Die Arbeitgeber hätten die Pflicht, die nationalen Arbeitszeiten einzuhalten. Nach den chinesischen Arbeitsgesetzen dauert ein normaler Arbeitstag acht Stunden. Stars der chinesischen Wirtschaft wie Jack Ma hatten die 996-Arbeitskultur öffentlich gefeiert. Wie die BBC berichtet, wird seit Anfang des Jahres aber auch mehr über die Schattenseiten diskutiert, etwa über mehrere Todesfälle, die mit Überarbeitung in Zusammenhang stehen könnten.