In Deutschland haben immer mehr Menschen befristete Arbeitsverträge.

Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung waren 2018 rund 3,2 Millionen Jobs befristet. Das sind doppelt so viele wie 2001. Manche Befristungen haben Gründe wie Krankheitsvertretung oder Elternzeit. Die Studienautorinnen und -autoren sagen aber, dass der Anstieg vor allem daher kommt, dass es mehr Arbeitsverträge gibt, die sachgrundlos befristet sind. Bedeutet, der Arbeitgeber gibt keinen Grund für die Befristung an.

Zwischen 2001 und 2018 hat sich die Zahl der Befristungen ohne sachlichen Grund laut der Erhebung mehr als verdreifacht – von rund 550.000 auf 1,8 Millionen. Der Anteil der sachgrundlos befristeten Jobs an allen Arbeitsverhältnissen ist in dem Zeitraum von 1,7 auf 4,8 Prozent gestiegen.



Befristete Jobs gibt es demnach vor allem in Großbetrieben - als eine Art verlängerte Probezeit, sagen die Studienautorinnen und -autoren.