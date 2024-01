Wenn auf einmal viele Flüchtlinge ins Land kommen, und arbeiten wollen -

könnte man meinen, dass Jobs knapper werden. Eine Studie zur Situation in Polen zeigt aber etwas ganz anderes. Dort sind seit 2014 viele Menschen aus der Ukraine eingewandert.

Ein Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen hat sich den polnischen Arbeitsmarkt in dieser Zeit genauer angeschaut, bis 2020. Ergebnis: Freie Jobs wurden nicht weniger, sondern mehr. Der Zustrom an Arbeitskräften gerade im Niedrig-Lohn-Bereich beflügelte offenbar den Arbeitsmarkt: Investitionen stiegen, zum Beispiel in neue Stellen oder in ganz neue Firmen. So entstanden auch mehr Jobs für Hochqualifizierte.

Polen war lange ein Auswanderungsland - seit 2014 bleiben aber viele Hochqualifizierte, oder sie kommen zurück. Der Forscher sagt: Der Zustrom der ukrainischen Arbeitskräfte ist für diese Entwicklung mitverantwortlich.