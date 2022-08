Viele Beschäftigte in den ostdeutschen Bundesländern verdienen noch immer deutlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in Westdeutschland.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet über Zahlen vom Arbeitsministerium, die der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, haben wollte. Demnach werden in zehn Kernbereichen der Wirtschaft im Osten im Schnitt über 25 Prozent weniger gezahlt als im Westen. Besonders groß sind die Lohnunterschiede wohl in der Bekleidungsindustrie - mit über 40 Prozent. In der Autoindustrie sind es 29 Prozent.

Pellmann sagte, dass Deutschland von einer Einheit auf dem Arbeitsmarkt noch weit entfernt ist.