Laut Forschenden der TU Dresden sind die Schmerzen bei jeder vierten Person chronisch. Die Ursache liegt oft in der Arbeit, aber nicht immer nur an der Haltung. Die Psychologinnen und Psychologen haben zusammen mit Fachleuten der Gesundheitswissenschaften und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz Schmerzauslöser am Arbeitsplatz untersucht. Dazu haben sie in einer Metastudie fast 20.000 Datensätze aus 18 Studien neu analysiert.

Soziales Umfeld sind mit entscheidend

Heraus kam, dass nicht nur schlechte Haltung und langes Sitzen eine Rolle spielen, sondern maßgeblich auch die Psyche und das soziale Umfeld. Wie eine beteiligte Forscherin erklärt, litten Menschen mit hoher Arbeitsbelastung öfter an chronischem Rückenschmerz.

Wer im Job mehr selbst entscheiden konnte, war seltener betroffen - genau wie diejenigen, die viel von Vorgesetzten unterstützt wurden.

Neue Präventionsprogramme

Die Studienergebnisse sollen helfen, Präventionsprogramme zu entwickeln. Bis dahin geben die Forschenden schon ein paar Tipps, damit der Druck auf der Arbeit sinkt: flexible Pausen, mehr Spielräume beim Einteilen der Arbeit, gegenseitige Unterstützung und: Vorgesetzte sollten öfter anerkennendes Feedback geben.