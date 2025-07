Wie motiviert seid ihr in eurem Job?

Ungefähr jeder vierte sagt jetzt wahrscheinlich: Nö, da ist viel Luft nach oben.

Die Jobstudie der Unternehmensberatung EY, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, zeigt, dass sich nur 72 Prozent der Beschäftigten als motiviert bezeichnen.

Im Vergleich zu früher ist vor allem die Gruppe der hochmotivierten geschrumpft: 2019 lag ihr Anteil noch bei 42 Prozent. Jetzt würden das gerade noch 18 Prozent der Beschäftigten von sich sagen. Am ehesten bezeichnen sich Manager noch als hochmotiviert - 67 Prozent gaben das in der Befragung an. Außerdem gibt es im Öffentlichen Dienst überdurchschnittlich viele "hochmotivierte" Angestellte. 24 Prozent bezeichneten sich so. In der freien Wirtschaft und bei Verbänden lag die Zustimmung nur bei 17 Prozent.

Der Arbeitsdirektor der Unternehmensberatung warnte, dass niedrige Motivation Folgen hat. Wenn das Potenzial der Menschen nicht genutzt wird, kann einerseits Umsatz verloren gehen, andererseits auch Fachkräfte: Wer an seinem Arbeitsplatz dauerhaft unzufrieden ist, wird sich nach Alternativen umschauen.