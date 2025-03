Mobbing am Arbeitsplatz - das erleben rund sieben Prozent der Beschäftigten in Deutschland.

Zu dem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung der Uni Leipzig im Auftrag der Bundesregierung. Am stärksten betroffen waren junge Menschen bis 29 Jahre. Von ihnen gaben gut elf Prozent an, sich am Arbeitsplatz gemobbt zu fühlen. Außerdem waren Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status häufiger betroffen, sowie Menschen mit Migrationshintergrund.

Regelmäßige Schikane

Mit Mobbing ist in der Studie gemeint, dass jemand sich durch Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte zu Unrecht kritisiert, schikaniert oder bloßgestellt fühlt. Und das regelmäßig und häufig, also mindestens einmal pro Woche. Betroffene waren weniger zufrieden mit ihrer Arbeit und fühlten sich häufiger unwohl oder krank. Auch das Umfeld leidet unter dem Mobbing - zum Beispiel die Angehörigen, aber auch Kolleginnen und Kollegen.

Die Studienautorinnen und -autoren empfehlen Betrieben, anonyme Anlaufstellen einzurichten, Führungskräfte zu schulen und klare Verhaltensrichtlinien vorzugeben.