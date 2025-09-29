In der Schule hat man als Tagträumer noch Anschiss bekommen - im Arbeitsleben kann dieses Verhalten erwünscht sein.

Das meint ein Forschungsteam unter Leitung der Washington University in St. Louis. Es sagt: Tagträumen kann zu wichtigen Geistesblitzen führen. So finden Menschen Lösungen für Probleme, treffen aber auch wichtige Karriereentscheidungen. Um das zu belegen, haben sie drei Studien durchgeführt: Sie haben Menschen im Laufe ihrer Karriere begleitet und sie zu ihren Geistesblitzen befragt. Und sie haben Führungskräfte in Workshops gecoacht und begleitet - dabei gab es auch Teile, bei denen die Teilnehmenden zur Selbstreflexion aufgerufen wurden und es genug Zeit zum Tagträumen gab.

Ergebnis: Menschen haben vor allem dann Geistesblitze, wenn sie im Arbeitsalltag tagträumen und dabei über bestimmte Probleme nachdenken können. Dann kann das Gehirn von vorgegebenen Mustern abschweifen und kommt so auf ungewöhnliche Lösungen. Menschen, die das häufiger praktizieren, haben demzufolge auch eher Geistesblitze. Waren diese Menschen auch noch neugierig und wissbegierig, dann klappte das noch besser.



