Wer super neugierig ist, sorgt im Job nicht immer für ein gutes Miteinander. Eine neue Studie zeigt: Aufdringliche Fragen und zu viel Interesse am Privatleben von Kolleginnen und Kollegen können zu Stress führen.

Das kann demnach auch den Wissensaustausch im Team ausbremsen.

Forschende aus den USA haben den Umgang mit neugierigen Kollegen untersucht. Ergebnis: In Büros mit vielen neugierigen Mitarbeitenden ziehen sich andere eher zurück, halten Informationen zurück – und tauschen sich seltener aus. Besonders oft kommt das in Arbeitsumfeldern vor, in denen viel Konkurrenz herrscht. Jüngere Mitarbeitende zeigen laut der Untersuchung häufiger neugieriges Verhalten.

Die Studie ist im "Journal of Business and Psychology" veröffentlicht worden. Sie zeigt: Offenheit im Job ist wichtig – aber die Grenze zur Aufdringlichkeit kann schnell überschritten werden.