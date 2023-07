Fast jeder dritte Büroplatz in Städten weltweit ist inzwischen überflüssig.

Das Ifo-Institut hat ermittelt, dass vor Corona nur jeder zehnte Mensch zuhause gearbeitet hat, jetzt ist es mehr als jeder Vierte. Den Daten vom McKinsey Global Institute zufolge sind es in ausländischen Großstädten sogar noch mehr.

In Deutschland gibt es deswegen dieses Jahr deutlich mehr Leerstand in Büroimmobilien. Die Neuvermietungen sind um 40 Prozent eingebrochen. Zu Homeoffice-Effekt kommt hier noch die wirtschaftlich unsichere Lage dazu, wie die Beratungsfirma JLL sagt. Sie vermutet, dass sich in Zukunft in Deutschland viele weitere Unternehmen verkleinern und etwa ein Fünftel ihrer Bürofläche abstoßen werden.

Freie Fläche anders nutzen

Der Leerstand hat jetzt schon Folgen für den Einzelhandel. Die Büroangestellten, die jetzt den Innenstädten fernbleiben, kaufen laut Ifo-Institut mehr in Stadtrandlagen ein. Das Institut ruft die Kommunen dazu auf, die ungenutzten Büro-Flächen attraktiv zu halten, indem sie in eine Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit verwandelt werden.