In einigen Büros sieht es wieder fast so aus wie vor der Pandemie - in anderen sind manche Schreibtische bis heute verwaist.

Auch wenn es immer wieder Schlagzeilen von Firmen gab, die ihre Angestellten ins Büro zurückholen - Homeoffice ist mittlerweile eine etablierte Alternative. Das zeigen Zahlen des Ifo-Instituts aus 40 Ländern. Demnach arbeiten Menschen mit Hochschulabschluss in Deutschland im Schnitt 1,6 Tage von zuhause - damit liegen wir über dem Durchschnitt. In Europa arbeiten nur die Menschen in Finnland noch häufiger von zuhause, globaler Spitzenreiter ist Kanada mit fast zwei Tagen Homeoffice pro Woche. Auffällig ist, dass Leute mit Kindern ihre Arbeitswochen meist zwischen Büro und dem Schreibtisch zuhause aufteilen; Menschen ohne Kinder entscheiden sich oft für das eine oder das andere. Gerade Frauen mit Kindern wünschen sich, häufiger im Homeoffice arbeiten zu können als Frauen ohne Kinder.