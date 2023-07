Seit Corona arbeiten mehr Menschen weltweit im Homeoffice.

In Deutschland im Schnitt an einem Tag pro Woche. Laut einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts ist das schon relativ viel im Vergleich zu anderen Industrie- und Schwellenländern. Von den 34 untersuchten Ländern machen nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kanada, den USA, Australien und dem Vereinigten Königreich noch mehr Stunden im Homeoffice. Durchschnittlich sind es anderthalb bis knapp zwei Tage pro Woche. Besonders wenig Homeoffice gibt es dagegen in Südkorea, Japan und Griechenland - mit im Schnitt nur rund einem halben Tag.

Warum es so große Unterschiede gibt, ist unklar. Ein ifo-Forscher vermutet, dass das zum Beispiel am Branchenmix in den Ländern liegt, am Grad der Digitalisierung und an unterschiedlichen Erfahrungen während der Corona-Lockdowns.

Für die Studie wurden Durchschnittswerte errechnet. Tatsächlich gibt es aber auch viele Menschen, die gar kein Homeoffice machen, nämlich zwei Drittel der Befragten.