Je transparenter in einer Firma mit dem Thema Geld umgegangen wird, desto besser für die Mitarbeitenden.

Das legt eine aktulle Studie nahe. Forscher der Ohio State University haben dafür mehr als 15.000 Angestellte in Großbritannien befragt, ob und wie sie ihre Arbeit stresst. Etwa wie oft sie in der letzten Woche besorgt, unglücklich oder depremiert waren. Gleichzeitig sollten sie bewerten, ob in ihrer Firma offen über Budgets, Profite und Verluste gesprochen wird.

Die Auswertung ergab, dass Menschen weniger gestresst sind, je offener in ihrer Firma über Geld gesprochen wird - sie hatten einen bis zu 15 Prozent geringeren Stresslevel. Auch wenn andere Faktoren wie Arbeitsstunden und Gehalt rausgerechnet wurden, blieb dieser statistische Zusammenhang bestehen. Die Angestellten solcher Firmen fühlten sich sicherer und waren engagierter, vor allem aber hatten sie eine bessere Beziehung zu ihren Vorgesetzten. Die Forschenden sagen: Bei finanzieller Transparenz geht es weniger um Geld als um das Verhältnis der Mitarbeitenden zueinander.