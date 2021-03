Die Corona-Pandemie könnte die Fortschritte der letzten Jahre bei der Gleichberechtigung im Job zunichte machen.

Das legen laut der Unternehmensberatung Price Waterhouse Cooper erste Berechnungen nahe. Demnach könnte das Beschäftigungsniveau von Frauen im Laufe des Jahres auf das von 2017 sinken. Das liege vor allem daran, dass Frauen häufiger in den besonders betroffenen Branchen arbeiten, etwa dem Hotel- und Gaststättengewerbe und im Einzelhandel. Außerdem träfen Kita- und Schulschließungen Frauen stärker als Männer. Das zeigt etwa das Thema Carearbeit: Schon vorher haben Frauen sechs Stunden mehr pro Woche für Kinder, Haushalt und/oder Familie aufgebracht als Männer. Jetzt habe sich der Abstand auf im Schnitt acht Stunden erhöht. Expertinnen befürchten, dass Frauen, die jetzt ihren Job verlieren, später zu schlechteren Bedingungen wieder einsteigen.

Die Unternehmensberatung stellt jährlich einen Women in Work Index zusammen. Da werden Arbeitszeit, Lohn, Arbeitslosenquote zwischen Männern und Frauen in 33 OECD-Ländern verglichen. Am besten schneiden meist die skandinavischen Länder und Neuseeland ab, Deutschland liegt aktuell auf Platz 19.