Jeder dritte Mensch hat eine mehr oder weniger ausgeprägte Fettleber.

Dabei sammelt sich Fett in der Leber, was ihre Funktion einschränkt und krank macht. Dafür gibt es auch ein Risiko-Gen. Dieses Gen ist zum Beispiel in Peru und Jakutien viel weiter verbreitet als in Kenia. Und deutsche Genetiker haben jetzt gezeigt, dass sogar der Neandertaler dieses Risiko-Gen hatte.

Die Wissenschaftler vermuten, dass es vor 400.000 Jahren ein Vorteil für die Neandertaler war Fett in ihrer Leber zu speichern. Quasi als Energievorrat. Außerdem hilft das Gen, um das es geht, bei der Kälteregulierung und es hat eine Funktion im Auge. Vielleicht konnten die Neanderthaler dadurch in der Dämmerung besser sehen und so erfolgreicher jagen.

Für die Neandertaler war das Gen also wahrscheinlich nützlich. Schädlich ist es für uns, weil wir uns durch eine falsche Ernährung und Bewegungsmangel eine Fettleber anfuttern können. Menschenaffen haben es aber nicht, und sie werden auch nicht übergewichtig.