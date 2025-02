Ein Gemüsebeet am Sandstrand - das ist schwer vorstellbar, denn Sand enthält so gut wie keine Nährstoffe für Pflanzen.

Aber vor etwa tausend Jahren haben die Menschen an der israelischen Mittelmeerküste wahrscheinlich genau so Landwirtschaft betrieben. Archäologie-Fachleute haben in der Nähe der Stadt Casarea nach eigenen Angaben den ältesten bisher bekannten Nachweis für so ein Agrarsystem gefunden. Dafür haben die Menschen damals wohl ziemlich tiefe Gruben im Sand ausgehoben und die mit dem Müll aus städtischen Mülldeponien gefüllt - laut den Forschenden eine logistische Meisterleistung.

Gefunden wurden Asche, Knochen, Glas, und verbrannte Ernte-Reste. Mit Kalk angereichert muss das einen ziemlich fruchtbaren Boden ergeben haben, der auch noch Grund- und Regenwasser speicherte. Der ausgehobene Sand wurde wohl mit Tonscherben vermischt und als Windschutz um die Gruben herum aufgehäuft. Dieses Tonscherben-Raster hatten Archäologie-Fachleute auch als erstes entdeckt. Die Fläche ist so groß wie fast 100 Fußballfelder. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert heute übrigens Landwirtschaft in Wüsten-Oasen.