Holzwerkzeuge aus der Steinzeit - wenn Archäologie-Fachleute sowas finden, ist das ein Glücksfall, denn das Material ist ja nicht besonders haltbar.

In Griechenland hat ein Forschungsteam jetzt ganz besonders viel Glück gehabt: Es hat die wohl ältesten bisher bekannten Holzwerkzeuge der Welt ausgegraben. Ihr Alter wird im Fachmagazin PNAS auf 430.000 Jahre geschätzt. Die Überreste waren im Sediment eines Sees eingeschlossen, den es damals in der Gegend gab. Eins ist ein bearbeiteter, längerer Stock aus Erlenholz mit rundem Griff und abgeflachtem Ende. Damit würde er sich gut zum Graben eignen, zum Beispiel nach essbaren Wurzeln oder Knollen. Vielleicht kam es aber auch bei der Verarbeitung von Fleisch zum Einsatz. Dafür spricht, dass an dem Fundort auch Überreste eines geschlachteten Urzeit-Elefanten gefunden wurden. Das andere Werkzeug ist aus Weidenholz und nur so lang wie ein Faustkeil. Die Nutzungsspuren deuten darauf hin, dass die Menschen damit Steinwerkzeuge geglättet haben.

Welche Frühmenschen die Holzwerkzeuge benutzt haben, können die Forschenden nicht genau sagen, vielleicht waren es sehr frühe Neandertaler.