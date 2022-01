Die ältesten bekannten Strohhalme der Welt könnten aus dem heutigen Russland stammen.

Das schreibt ein russisches Archäologie-Team in einer Fachzeitschrift. Sie haben sich einen Fund aus der südrussischen Stadt Maikop neu angeschaut. Dort war schon 1897 ein Grab aus der frühen Bronzezeit gefunden worden. In dem Grab lagen auch acht dünne Röhren aus Silber und Gold, jede mehr als einen Meter lang, mit einer durchlöcherten Spitze. Ursprünglich ging man davon aus, dass die Röhren mal einen Baldachin stützten.



In der neuen Studie beziehen sich die Forschenden aber auf Darstellungen aus benachbarten Kulturen der gleichen Zeit. Die zeigen Menschen, die gemeinsam mit Strohhalmen aus einem Gefäß trinken. Es könnte sich also bei den Röhren um die Ausstattung für ein gemeinsames Gelage mit acht Leuten handeln. Die Löcher in den Spitzen dienten demnach dazu, das Getränk zu filtern.



Denn Bier sei damals ungefiltert und mit viel Bodensatz getrunken worden.