Sie lagen mehr als 2.000 Jahre in Thermalschlamm und sind wohl auch deshalb extrem gut erhalten.

In der Toskana hat ein italienisches Archäologie-Team 24 Bronzestatuen aus der Antike gefunden. Die Fachleute nennen den Fund "einzigartig" und einen "Schatz". Die Statuen stammen aus der Zeit um das 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Damals wurde die alte Zivilisation der Etrusker nach und nach absorbiert von der römischen Kultur. Laut den Forschenden haben die Etrusker damals an einer Thermalquelle ein Heiligtum errichtet, in dem die Bronzestatuen verschiedene Gottheiten darstellten. Die Römer hatten das Heiligtum dann ausgebaut.

Wasser und Schlamm haben gut konserviert

Das Wasser und der Schlamm der heißen Quellen in dem alten Kurort - San Casciano dei Bagni - haben die Kunstwerke so gut erhalten, dass noch Inschriften auf Etruskisch und Latein lesbar sind. Außer den Bronzestatuen wurde bei den Ausgrabungen auch zahlreiche Opfergaben freigelegt und rund 5.000 Münzen aus Gold, Silber und Bronze. Laut den Forschenden handelt es sich um einen der bedeutendsten Funde im gesamten Mittelmeerraum. Die Bronzestatuen sollen jetzt Herzstück eines eigenen Museums werden.