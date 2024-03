Rund um Militäranlagen gibt's oft Stacheldraht - aber wie haben sich die alten Römer vor Eindringlingen geschützt?

Offenbar hatten sie ihre eigene Variante eines antiken Stacheldrahts - 55 Zentimeter lange, angespitzte Holzpfähle aus Eichenholz. Daraus haben sie eine stachelige Konstruktion rund um ihre Anlagen gebaut - wobei die angespitzten Holzpfähle in Gräben vor den Palisaden aus dem Boden ragten. Wer in diese Spitzen hineinrutschte, konnte sich lebensgefährlich verletzen.

Holzspitzen sollten Germanen abhalten

So eine Konstruktion - auf Latein "pila fossata" genannt - hat ein deutsches Archäologie-Team in der Nähe von Bad Ems in Rheinland-Pfalz entdeckt. Da sollten die angespitzten Holzpfähle wohl vor rund 2.000 Jahren die Germanen davon abhalten, zu römischen Militäranlagen zu kommen. In der Gegend suchten die Römer vermutlich auch nach Silber.

Laut dem Archäologie-Team sind die Funde besonders, weil sie wohl fast original erhalten sind. Das liegt am Boden, der dort unter anderem sehr sauerstoffarm und feucht ist.