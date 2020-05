So könnte es vor Tausenden von Jahren in Tansania in Ostafrika gelaufen sein. Darauf weisen rund 400 prähistorische Fußabdrücke hin, die ein US-amerikanisches Forschungsteam untersucht hat. Die Forschenden schreiben in den Scientific Reports, dass die Abdrücke zwischen 6000 und 19.000 Jahre alt sind. Aufgrund von Größe, Abständen und Anordnung gehen sie davon aus, dass diese Spuren von 17 verschiedenen Personen stammen - bis auf zwei Männern und einem Jugendlichen alles Frauen.

Die Vermutung: Die Männer haben die Frauen begleitet, während die nach Nahrung gesucht haben. So ähnlich verhalten sich auch heute lebende Jäger-und-Sammler-Gruppen - zum Beispiel die Hadza in Tansania. Das könnte laut den Forschenden darauf hinweisen, dass es schon im ausgehenden Pleistozän in Ostafrika eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gab.