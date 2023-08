Wonach roch eine frisch einbalsamierte Mumie im alten Ägypten?

Das sollen demnächst Museumsbesucherinnen und -besucher in Kopenhagen riechen können. Mithilfe einer Parfümherstellerin haben Forschende einen Duft kreiert aus Zutaten, die im alten Ägypten zur Einbalsamierung einer Toten verwendet worden waren.

Die Forschenden hatten Reste eines solchen Balsams in zwei Gefäßen gefunden, die vor langer Zeit in Ägypten ausgegraben worden waren. Eine genauere Analyse ergab, dass der Balsam unter anderem aus Bienenwachs, Pflanzenölen, Fetten, Bitumen und Baumharzen bestand. Die Harze wurden extra importiert, aus dem nördlichen Mittelmeerraum und möglicherweise sogar aus Südostasien - und das schon vor mehr als 3500 Jahren. Das zeigt laut den Forschenden, wie weit ägyptische Handelsnetze reichten und auch, dass die Tote eine Adelige war - weil für sie so viel Aufwand betrieben wurde.

Bis jetzt ist nur wenig darüber bekannt, wie genau Tote im alten Ägypten einbalsamiert wurden - vor allem antike Originalquellen gibt es kaum.