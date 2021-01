Eine Archäologin hat mit einem Wissenschafts-Team archäologische Spuren ausgewertet und Gen-Analysen durchgeführt, um diese Frage zu beantworten. Die Forschenden stellen ihre Arbeit in einem Fachmagazin vor. Darin heißt es, die ersten Hunde gab es wahrscheinlich vor mehr als 23.000 Jahren in Sibirien. Damals war Eiszeit. Wölfe und Menschen hätten sich dort angenähert, weil sie an der gleiche Beute Interesse hatten. Von Sibirien aus seien dann Menschen mit ihren Hunden sowohl nach Westen - also nach Europa - gewandert, als auch nach Osten.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die ersten Bewohner Amerikas ihre Hunde bereits mitbrachten, als sie vor 15.000 Jahren über die damals zu Fuß passierbare Beringstraße auf den Kontinent wanderten.