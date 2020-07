Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind der Antwort dieser Frage mit neuester Technik näher gekommen. Wie sie im Fachmagazin Science Advances schreiben, ist es ihnen gelungen, mit tragbaren Röntgengeräten die chemische Zusammensetzung der Steine zu analysieren.



Das Ergebnis: 50 der 52 Riesensteine haben eine ähnliche Zusammensetzung. Die Forschenden suchten also nach einem einzigen Ort, von dem alle diese Steine stammen könnten - und fanden ihn nur rund 25 Kilometer nördlich von Stonehenge, in West Woods. Wie die Menschen um 2.500 vor Christus allerdings in der Lage waren, die Felsbrocken zu transportieren, ist noch nicht genau geklärt.

Frühere Forschungen hatten ergeben, dass kleinere Steine aus Stonehenge aus Wales kamen, das ist rund 200 Kilometer weit weg.