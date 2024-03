Es ist vielleicht das älteste Sextape der Welt: Ein Fossil zeigt zwei Termiten beim Paarungsverhalten.

Vor fast 40 Millionen Jahren hat ein Tropfen Baumharz die Szene eingefangen. Über die Zeit ist daraus ein Bernstein entstanden.

Ein Team aus Okinawa in Japan hat den Bernstein über einen Onlineshop für Fossiliensammler gekauft und anschließend genauer untersucht. So gibt es jetzt erste Erkenntnisse zum Paarungsverhalten von einer längst ausgestorbenen Termitenarten. Demnach ist das Weibchen mit ihrem Mund am Unterleib des Männchens zugange.

Dieses Verhalten zeigen auch heute noch viele Termitenarten. Sie rennen dann aneinander gekettet durch die Gegend - und suchen ein neues Nest. Es ist quasi das Vorspiel.