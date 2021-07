Das hat ein israelisch-deutsches Archäologie-Team festgestellt. Es hat im ältesten Teil von Jerusalem, in der Davidsstadt, unter einem Haus, 29 Haifischzähne gefunden. Wie sich herausstellte, hatten die es in sich. Sie waren nämlich nicht 2900 Jahre alt, so wie die Fischgräten, die auch noch an der Stelle gefunden wurden, sondern mehr als 66 Millionen Jahre.

Sie stammen von Haifischen, die zu Zeiten der Dinosaurier durch die Meere geschwommen sind. Ein beteiligter Mainzer Wissenschaftler vermutet, dass die fossilen Haifischzähne schon vor rund 3000 Jahren von Menschen extra gesammelt wurden. Sie wurden wahrscheinlich von weiter her nach Jerusalem gebracht. Warum ist aber unklar. Die Haifischzähne weisen keine Spuren von Gebrauch auf, und sind auch nicht durchbohrt, um sie als Schmuck zu benutzen.

Seine Entdeckung stellt das Team auf einer Fachkonferenz für Geochemie vor. Einen Fachartikel dazu gibt es auch schon.