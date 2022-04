Das verrät eine Müllgrube aus der Zeit. Sie liegt in Nördlingen in Bayern. Darin haben Forschende winzige Splitter von Eierschalen gefunden. Bei Laboranalysen zeigte sich, dass es sich in der Tat um Hühnereier handelt.

Für die Forschenden ist der Fund ein Glücksfall, normalerweise zersetzen sich Eierschalen im Boden ziemlich schnell. Der Fund ist archäologisch spannend: Menschen haben zwar immer schon Vogeleier gegessen, wenn sie sie kriegen konnten. Doch Hähne und Hühner wurden erst lange Zeit eher als Haustiere oder Statussymbole gehalten. Die knapp 2.400 Jahre alten Eierschalen in der Müllgrube werten die Forschenden als Hinweis, dass Menschen um diese Zeit herum anfingen, Hühner als Nutztiere zuhalten, ganz bewusst wegen der Eier.



Wie die Eier damals zubereitet wurden, lässt sich aus den Schalen offenbar nicht schließen.