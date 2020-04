Die Terrormiliz IS hat im Irak viele historische Stätten zerstört - und, wie sich jetzt herausstellt, dabei andere freigelegt.

Archäologinnen und Archäologen aus Heidelberg erkunden gerade die Überreste eines Jahrtausende alten assyrischen Palastes nahe Mossul. Das antike Bauwerk war lange verborgen unter einer Moschee zu Ehren des Propheten Jona - undenkbar, dort zu graben.

Im Jahr 2014 sprengten IS-Milizen die Moschee wohl in dem Willen, alles zu zerstören, was in ihren Augen etwas mit Heiligenverehrung zu tun hat. Unter dem Schutt gruben sie ein System von Raubtunneln. Seit drei Jahren ist Mossul wieder unter irakischer Kontrolle - und damit auch das Tunnelsystem, das den Zugang zum antiken Palast gewährt.

Die Archäologinnen und -logen entdeckten dort Reliefs und Inschriften. Außerdem stießen sie auf den mehr als 50 Meter langen Thronsaal, in dem der assyrische Herrscher Besuch empfing.

Der leitende Archäologe spricht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer "bitteren Wahrheit": Die Extremisten hätten große Schäden verursacht - den Forschenden aber neue Erkenntnisse ermöglicht.