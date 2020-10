Schon Maya nutzten wohl Wasserfilter

Um Trinkwasser zu säubern, kann man es filtern.

Das haben offenbar schon die Maya in Mittelamerika vor mehr als 2000 Jahren gemacht. Darauf haben US-Forscher (nur Männer) Hinweise in der alten Maya-Stadt Tikal gefunden. In einem See, der als Wasserspeicher diente, haben sie Minerale aus Vulkangestein entdeckt, die zum Teil auch heute noch als Filtermaterial eingesetzt werden.

Es handelt sich um Quarz und Zeolith. Die Minerale können Keime, aber auch Schwermetalle und andere Verunreinigungen aus Wasser filtern. Vulkangestein mit diesen Mineralen kommt natürlicherweise in der direkten Umgebung von Tikal nicht vor. Die Forscher der Uni Cincinnati haben aber an einem Bergzug 30 Kilometer entfernt ein Vorkommen gefunden. Sie vermuten, dass die Maya schon damals die filternde Wirkung des porösen Vulkangesteins entdeckt und für sich genutzt haben.

(Online:

Ihre Ergebnisse haben sie im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht.)