Die haben Archäologen auf Porzellanschalen gehalten und so genau bestimmen können, wo das Porzellan hergestellt worden ist. Gefunden haben sie die Schalen in einem Wrack. Das Schiff war im 13. Jahrhundert in der See vor der Küste der indonesischen Insel Java gesunken. Dort wurde das Wrack in den 1980er Jahren entdeckt.

Schon aufgrund des Porzellandesigns war klar, dass die Schalen aus Südost-China stammen. Mit der Strahlenkanone konnten die Archäologen quasi einen chemischen Fingerabdruck des Porzellans gewinnen und ihn mit dem von bekannten Funden aus China vergleichen. Ergebnis: Der Ofen, in dem das Porzellan gebrannt wurde, liegt über 3200 Kilometer vom Fundort des Schiffswracks entfernt.

Für die Archäologen ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass Globalisierung nicht erst seit kurzem gibt. Schon vor achthundert Jahren gab es ausgedehnte Handelsnetze, vor allem in Asien und zwischen Asien und Afrika. Europa lag damals im Welthandel eher abseits.

Ihre Untersuchung haben die Forscher vom Fields Museum in Chicago im Journal of Archaeological Science veröffentlicht.