Die spanische Galeone, Nuestra Señora del Juncal mit vollem Namen, war 1631 in schlechtem Zustand. Im mexikanischen Hafen wurde sie notdürftig geflickt, hatte aber immer noch Lecks. Einen Tag bevor die Flotte von Mexiko in Richtung Spanien lossegeln wollte, starb dann auch noch der Kommandeur. Die Crew segelte trotzdem los - beladen mit mehr als 130 Tonnen Gold, Silber, Kakao und Farbstoffen. Weit kam sie nicht: Noch vor der Küste Mexikos sank die Galeone - nur 39 der 300 Menschen an Bord überlebten.

Übungsplatz für Archäologen

Ein spanisch-mexikanisches Archäologie-Team will die Juncal jetzt finden, schreibt der britische Guardian. Im Mai soll es einen ersten Versuch geben. Neben dem archäologischen Fund soll die Mission vor allem der Ausbildung dienen: Ziel ist es, eine Art Übungsplatz für Unterwasser-Archäologen zu schaffen. In den nächsten Jahren soll jedes lateinamerikanische Land dann eigene Experten haben. So soll verhindert werden, dass die Länder auf der Suche nach Kulturschätzen unter Wasser auf private Schatzsucher oder Piraten angewiesen sind.